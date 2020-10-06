Polisten silah ticareti yapanlara darbe

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Arpayazı köyünde 05.10.2020 günü silah ticareti suçu ile ilgili eş zamanlı olarak 8 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 3 adet tam otomatik av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet şarjör, 288 adet fişeğin ele geçirildiği kaydedilirken, yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.