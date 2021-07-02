Polisten uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği tarafından vatandaşlara ‘En İyi Narkotik Polisi Anne ve UYUMA' projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın, Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlileri tarafından katılımcılara, uyuşturucu maddenin zararları hakkında seminer verildi. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgi paylaşan uzman ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yolları anlattı.