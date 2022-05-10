Prof. Dr. Osman Demirdöğen: “Bölgenin terörden temizlenmesiyle yatırımlar hızlandı”

Dr. Osman Demirdöğen, bölgenin terörden temizlenmesi ve insanların geri dönmesiyle yatırımların hızlandırdığını söyledi.

Muş'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, DAKA ve Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) işbirliğiyle "Bölgesel Kalkınma" paneli gerçekleştirildi. MAUN ev sahipliğinde Malazgirt 1071 Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan panelde konuşan Doğu Anadolu Proje (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, kurum olarak bölgede kırsal kalkınma alanına destek verdiklerini söyledi. Bölgenin terörden temizlenmesi ve insanların geri dönmesiyle yatırımların hızlandırdığını kaydeden Demirdöğen, “Bu anlamda özellikle kırsal kalkınmayı hızlandırmak için kırsal bölgelerdeki tarım alt yapısının iyileştirilmesine yönelik desteklere ağırlık veriyoruz. Desteklerin yüzde 80'ini tarım alanında. Bunun içinde hayvancılık, bitkisel üretim ve tarımsal sulama var. Bu alandaki ihtiyaçları karşılayarak bölgenin yatırım alt yapısını iyileştirerek içerideki ve dışarıdan gelecek iş insanlarının bölgede yatırım yapmalarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Geriye dönüşler ve yatırımların artması bölgedeki güven ortamının iyileştiğini gösteriyor” dedi.

Panele, yatırımcı kamu kurum kuruluş temsilcileri, oda başkanları, iş adamları, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.