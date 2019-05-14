Ramazan ayı boyunca bilgi evlerinde mukabele okunuyor

Muratpaşa ve Sunay mahallelerindeki bilgi evleri, amacına uygun hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği ve toplumun her kesiminin faydalandığı bilgi evlerinde Ramazan ayına özel etkinliklerde yapılmaya devam ediyor. Son olarak kadın vatandaşlara yönelik düzenlenen mukabele programı yoğun ilgi görüyor. Kur'an-ı Kerim öğreticileri nezaretinde düzenlenen mukabele, öğle ve ikindi namazları arasında icra ediliyor.

Ramazan ayının simgesi olan mukabele okumalarına kadın vatandaşlar sessiz bir şekilde takip ederek katılım sağlıyor. Hazreti Muhammed'in (sav), Cebrail (as) ile Ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuması olarak bilinen ve hemen hemen tüm camilerde yapılan mukabele, Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba Bilgi Evi ile Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evinde de yapılarak, söz konusu gelenek sürdürülmeye çalışıyor.

Mukabele okumaları; bilgi evlerinin hizmete girmesinin ardından belirli periyotlarda düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i öğrenme kurslarına katılan kadınların bilgilerini yenilemek için de bir fırsat sunuyor. Ramazan ayı boyunca sesli olarak bir Kur'an-ı Kerim öğreticisinin okuduğu Kur'an-ı Kerim, kadınlar tarafından dinlenerek veya takip ediliyor. Söz konusu programa yoğun ilgi gösteren kadınlar, Ramazan ayı boyunca her gün bir cüz okuyarak bayrama kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatim etmiş olacaklar.

Kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, “İkinci evimiz olarak gördüğümüz böylesi çok amaçlı tesisleri hizmetimize sunan Belediye Başkanımıza ve Muş Belediyesinin tüm yetkililerine çok teşekkür ederiz” dedi.

Söz konusu faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya da, “Bilgi evlerimizin amacına uygun bir şekilde kullanılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Artık bilgi evi mantığını halkımız çözmüş bulunmakta. Buralarda yapılan etkinlikleri yakından takip ederek istifade etmeye çalışıyorlar. Bilgi evlerimizde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kardeşlerimiz, analarımız, Ramazan ayı münasebetiyle buralarda düzenlenen mukabele programları ile bilgilerini yineliyorlar. Bu sayede mukabele geleneğini de sürdürmeye vesile oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya sonunda geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Zafer ve Yeni mahallelerdeki bilgi evlerinin de eksikliklerinin tamamlanarak hizmete gireceğini sözlerine ekledi.