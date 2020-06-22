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Rektör Polat'tan çalışkan personellere teşekkür belgesi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof.

Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin gelişimine özverili çalışmalarıyla katkı sağlayan öğretim görevlilerini teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.


MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin tanıtımına yönelik faaliyetlerde sunmuş oldukları katkılarla külliyenin fizikî mekânlarına yapmış oldukları başarılı tasarımlar ve uygulamalar sebebiyle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) öğretim görevlileri Abdulkadir Öznülüer, Erhan Karadağ, Mikail Sevindik, Selahattin Aslan ve Sedat Seven ile Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini de yürüten Serdar Dik ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) Öğretim Görevlisi Ahmet Çiçek'e teşekkür belgesi verdi.


Öğretim görevlileri de, Rektör Polat'a nezaketi için teşekkür ettiler.

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