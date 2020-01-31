Ressam Yaman'ın eserleri Malazgirt'te yaşatılacak

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ressam Saruhan Yaman'ın yaptığı eserler Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşatılacak.

Ressam Saruhan Yaman, bölge genelinde yaptığı tarihi ve kültürel çalışmaların yanında en çok önem verdiği Malazgirt tarihi ve kültürü olmuştur. Malazgirt ilçesinin tarihi ve kültürünün yayında endemik bitki türlerini de tek tek arşivleyerek tescillemişti.

Yaman ailesinden yapılan açıklamada, Saruhan Yaman'ın çok yönlü bir sanatçı olduğu belirtilerek, “Resim çalışmalarının yanında birçok tarihi ve kültürel çalışmalara imza atmıştır. Yıllarca Malazgirt tarihini ve kültürünü tuvale döktü. Malazgirt tarihi ve kültürü fırçasız kaldı. Sadece Malazgirt ile kalmadı, tüm bölgenin tarihini ve kültürünü resmetti. Yıllardır Saruhan Yaman'ın yaptığı eserlere sahip çıkan valilerimiz, mülkiye amirleri, Kaymakamımız Emre Yalçın ve Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a teşekkürlerimizi sunarız. 35 yıldır Malazgirt'e birçok tarihi ve kültürel çalışmalara fırçasıyla hizmet etmiştir. Ayrıca Malazgirt konulu bir albüm çalışması mevcuttur. Bizler aile fertleri olarak acılı ve zor günümüzde acımızı paylaşan, taziyemizde bulunan çok değerli Malazgirt halkı ve sevenlerine çok teşekkür ederiz” denildi.