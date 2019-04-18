Sağanak yağış hasara yol açtı

Muş'ta etkili olan sağanak yağış, merkeze bağlı Kıyıbaşı köyünde iki ev ile bir ahırda maddi hasara yol açtı.

İki gündür belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar nedeniyle Kıyıbaşı köyündeki iki ev ile bir ahırda çatlaklar oluştu. Kıyıbaşı Köyü Muhtarı Abdulnasır Ayaz, olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Aşırı yağış sonrası bir ahırın duvarının yıkıldığını belirten Ayaz, “Son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle bir ahırın duvarları yıkıldı. Ahırda bulunan hayvanları da komşu bir vatandaşın ahırına koyduk. Ayrıca iki evin duvarlarında çatlaklar oluştu” dedi.

Yağmurun etkisiyle evinin duvarlarında yarılma olduğunu ifade eden iki çocuk annesi Demet Çelimli ise “Eşim çobanlık yapıyor. Çocuklarımla birlikte burada kalıyoruz, başka kimsemiz yoktur. Bize destek verilmesini ve yardım yapılmasını istiyorum. Yağmur yağdığında evimizi sel götürüyor. Duvarlar çok yarılmış, korkuyoruz evde yatmaya” diye konuştu.

Evinin duvarında çatlaklar oluşan Gıyasettin Alkan da sağanak yağmur sonrası evinin duvarlarındaki çatlakların daha fazla arttığını söyledi. Alkan, “İki gündür yağıştan dolayı evimdeki çatlaklar fazla oldu” ifadelerini kullandı.