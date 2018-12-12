Sağanak yağış köyü sular altında bıraktı

Muş'ta etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı.

Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde sağanak nedeniyle köy içerisinden geçen derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar zarar gördü. Dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle birçok yerde su baskını meydana geldi. Bazı köy sakinleri, eşyalarının sular altında kalmaması için evlerin çatısına çıkardı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için harekete geçen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ise çalışma başlattı.

Yaşanan su baskını hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Köy Muhtarı Abdullah Bahtıyar, köy içerisinden geçen derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırların sular altında kaldığını söyledi. Sağanak sonucu dağdan gelen suların derenin taşmasına yol açtığını ifade eden Bahtıyar, "Köyümüzde birçok ev su altında kaldı. Ahırlarımız su doldu ve birçok hayvanımız telef oldu. Kış aylarında hayvanlar için biriktirdiğimiz samanlarımız su altında kaldı. AFAD ekipleri evlerde mahsur kalan köylüleri bot yardımıyla çıkardı" dedi.