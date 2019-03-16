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Sağlık-Sen'den yeni başhekim Hannarici'ye ziyaret

Sağlık-Sen Malazgirt yönetim kurulu ve sendika üyeleri, Malazgirt Devlet Hastanesine atanan Başhekim Uzm.

Dr. Zekeriya Hannarici'ye ziyarette bulundular.


Sağlık-Sen Malazgirt Devlet Hastanesi temsilcisi Emrah Tozyılmaz, ve beraberindekiler Malazgirt Devlet Hastanesi eski başhekiminin İzmir Ödemiş Devlet Hastanesine atanmasından sonra yerine atanan Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici'ye ziyarette bulundular. Halkın sağlık hizmetlerinden en güzel faydalanmaları için çalışan personelin huzurlu bir çalışma ortamının sağlanmasıyla olabileceğini söyleyen Tozyılmaz, "Hastanemize başhekim olarak atanan Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici yeni görevinde başarılar diliyoruz " dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren başhekim Hannarici, Sendika Temsilcisi Emrah Tozyılmaz ve sendika üyeleri Malazgirt Devlet Hastanesi çalışanlarına, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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