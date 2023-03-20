Şap hastalığına karşı Muş'ta aşılama devam ediyor

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Muş'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce aşılama çalışması başlatıldı. İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personel, köy köy gezerek yaklaşık 280 bin büyükbaş hayvanın aşılamasını yapacak.

Yapılan aşılama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, şap hastalığı ile ilgili ilk günden itibaren komisyon kararları alındığını belirterek, “Ülkemizde uygulanan ve bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan aşılama programı 81 ilde olduğu gibi bizim ilde de devam ediyor. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere iki dönemden oluşan aşılama sürecimiz var. Şap hastalığı ile ilgili ilk günden itibaren il hayvan sağlığı zabıta komisyonu kararı alınarak özelikle de il içi ve il dışı hayvan sevkiyatlarını durdurduk. Hayvan pazarını kapattık. Bununla birlikte çiftçilerimize bu hastalık konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Özelikle sevk konusunda başka illere gönderilecek çiftçilerimiz ile irtibat kuruldu. Bütün çiftçilerimize muhtarlık bazında SMS ile bilgilendirmeler yapıldı. Çiftçilerimizi ve üreticilerimizi korumak için ilk günden aşılama çalışmalarına başladık. Besicilikte ve süt inekçiliğinde özellikle bu şap dediğimiz hastalık veriminin düşmesine sebep olmaktadır. İneklerde meme başı yaralarına sebep olan bu hastalık hem süt verimini hem de buzağıların iyi beslenmesini engellemektedir ve hayvanın veriminin düşmesine hatta telef olmasına neden olmaktadır. Tehlikeli bir hastalık olduğu için zaman kaybetmeden hemen tedbir almaya başladık. Üreticilerimizden istediklerimiz, karantina sürecine uymaları ve aşılamaları yapmalarıdır” dedi.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesine bağlı çalışan Veteriner Hekim Selami Kaşıkara da Muş genelinde yapılan çalışmalarda henüz şap hastalığına rastlanmadığını ifade ederek, aşılarımız sabah saat 08.00'de başlayarak akşam 19.00'a kadar sürmektedir. Şap ve çiçek aşılarını yapmaktayız. Normalde tek doz yaptığımız aşılamalarda bakanlığımız tarafından 2 doza çıkarılması uygun görülmüştür. Gelen ihbarlar üzerine köylerde çalışmalar yapıyoruz. Aldığımız numuneler şap enstitüsüne gönderiliyor ve gelen numunelerin pozitif çıkması durumun hayvan giriş ve çıkışları kısıtlanıyor. Bu sayede şap hastalığının çevredeki illere yayılması engelleniyor. Bahar kampanyamız 13 Şubat itibari ile başlamıştır, 28 Nisan'da da kampanya dönemimiz sona erecek. Şu an ilimizde şap hastalığı ile ilgili ihbar gelmemiştir. İlimizde şap hastalığı yok. Vatandaşlarımız dışarıdan hayvan alımı yapmasın bir müddet. Çünkü salgının klinik belirtileri bir müddet sonra baş göstermeye çalışıyor. Özelikle ağızda salya, dilde, ayakta ve memelerde yaralarla şekilleniyor. Genç buzağılarda kalp spazmına neden olan bir hastalık. Vatandaşların dikkat edeceği şey dışarıdan bilmedikleri hayvanları ahırlarına sokmasınlar. Ahırların dezenfektesi çok önemli. Hastalıklı hayvanlar mutlaka sağlıklı hayvanların içine girmemesi gerekir. Yaptığımız aşılar bu hastalığa karşı yüzde 100 çalışıyor. Koruma itibari ile çok güçlü aşılarımızdır” ifadelerini kullandı.

Besicilerden Emrah Yürekdeler ise şap hastalığına karşı hayvanlarının aşılarını aksatmadan yaptıklarını ifade ederek, “Şap hastalığını duyar duymaz müdürlüğümüze müracaat ettik ve gerekli bilgileri aldık. Şap hastalığı süt kaybı, verim kaybı ve hayvan ölümlerine neden olduğu yönünde ekipler bize bilgiler verdi. Devletimiz yanımızdadır. Gerek ilaç konusunda olsun gerek bilgilendirme konusu olsun ekipler bize destek veriyor. Önlem olarak dışarıdan bilmediğimiz hayvanları ahırımıza sokmuyoruz” diye konuştu.