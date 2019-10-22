Şehit Abay gözyaşları arasında toprağa verildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meskun mahalde acil şarjör değişikliği eğitimi sırasında silahından çıkan kurşunla şehit olan Uzman Çavuş Yusuf Abay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28) için Karaağaçlı Belde Belediyesi önünde tören düzenlendi. Şehit Abay'ın özgeçmişi okunarak, cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından omuzlanan Şehit Abay'ın naaşı, belde mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düzenlenen törene Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, şehidin ailesi ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.