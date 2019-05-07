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Şehit ailelerine devlet övünç madalyası

Muş Valisi Doç.

Dr. İlker Gündüzöz tarafından Muşlu şehitlerin ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı takdim edildi.


Cumhurbaşkanlığı tarafından Muş'taki 3 şehit ailesine takdim edilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı gönderildi. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muşlu Şehit Tnk. Uzm. Çvş. Fırat Karaca, Şehit P. Er. Saddam Kalındodak ve Şehit Murat Yılmaz'ın ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı takdim etti. Daha sonrasında Vali Gündüzöz, şehit aileleri ile toplu hatıra fotoğrafı çekinerek, bir süre sohbet etti.

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