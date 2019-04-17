Şehit Akgün için anma programı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 4 Ekim 2016 yılında meydana gelen kazada şehit düşen ambulans şoförü Hayrettin Akgün için anma programı düzenlendi.

Malazgirtli görev şehidi Hayrettin Akgün için Malazgirt Devlet Hastanesinde düzenlenen törene Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Muş İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Zekeriya Hannarici, Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğulları, şehidin ailesi ve çalışma arkadaşları katıldı. Burada bir konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Şehit Akgün'e Allah'tan rahmet dileyerek, “Bugün burada şehidimizin ailesinin acılarını yükseltmek için değil, yanlarında olduğumuzu ve acılarını hafifletmek için burada bulunduğumuzu belirtmek isterim. Tüm mesai arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Sadece şunu belirtmekte yarar görüyorum. Bizim hepimizin bir olduğu, birlik içinde olduğumuzu unutmayalım. Hepimizin görevi başında şehit olabileceğinin farkında olduğumuzu, fakat geride kalanların da yalnız olmadığının bilinmesini istiyorum. Bu anlamda bu programı düzenleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şehidimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Muş İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu ise, elim bir kaza sonucu şehit olan Akgün'ü anmak için toplandıklarını belirterek, “Kardeşimiz şehit olduğu zamanda da gelmiştik. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabi ki sağlık mesleği her zaman fedakârlık, azim ve özveri gerektiren bir meslek olmuştur. Bu fedakârlıkların en büyüğü ise şahadettir. Dünya fanidir ve geçicidir. Ancak güzel işler yapmak, insanlığa hizmet etmek güzel ve bakidir. Görev esnasında hayatını kaybederek şehit olan Hayrettin Akgün Ağabeyimiz baştan olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Zekeriya Hannarici de, 4 Ekim 2016 tarihinde elim bir trafik kazası sonrası kaybettikleri çalışma arkadaşlarını anmak için toplandıklarını belirterek, “Öncelikle tüm şehitlerimizin mübarek ruhları şad olsun. Allah şehidimizin mekânını cennet eylesin, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlara sabır versin” diye konuştu.

Anma programının sonunda Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Muş İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu tarafından şehidin yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.