Şehit Binbaşının eşi: “Benim bir yanım hep Malazgirt'te”

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız, eşinin şahadetinden 3,5 yıl sonra ilk defa geldiği Muş'un Malazgirt ilçesinde eşinin şehit olduğu noktaya karanfil bıraktı, olayı gerçekleştiren teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerini de ziyaret etti.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristin Tatargazi köyünde polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonla etkisiz hale getirilmesinin ardından şehidin eşi Sibel Kulaksız, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile ilk olarak Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret ederek, eşinin kanını yerde bırakmadıkları için teşekkür etti.

“Şehidimin kanı yerde kalmadı”

Kaymakamlık makam odasında çok duygulu olduğu gözlerden kaçmayan Sibel Kulaksız, “Malazgirt ilçesinde bir yarımı bırakmıştım. Şimdi buradayım, çok duygulandım. Ben buraya bir daha gelir miyim diye çok düşündüm. Çünkü burada bir yanımı bırakmıştım. Çok şükür buradayım. Şehidimin kanı yerde kalmadı. Benim eşim, bu ilçede ‘halkın komutanı' olarak tanınıyordu. Her hafta bir yere gider, onlarla cuma namazı kılardı. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardımcı olurdu. Çocukları çok severdi. Onların okuması için elinden gelen tüm gayreti sarf ederdi. Çok şükür sizler benim eşinim kanını yerde bırakmadınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için anma etkinliği

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın katilinin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle Malazgirt Kaymakamlığı tarafından anma töreni yapıldı. PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız için eşi Sibel Kulaksız ve kızı İrem Kulaksız'ın da katıldığı anma programı, Binbaşı Kulaksız'ın şehadete ulaştığı yerde yapıldı. Anma programına şehidin eşi Sibel Kulaksız, kızı İrem Kulaksız, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçe protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü tarafından Şehit Binbaşı Kulaksız ve diğer tüm şehitler için dua yapıldı.

Anma programının ardından hain saldırının yapıldığı yere çelenk ve karanfil bırakıldı.

Hain saldırının yaşandığı yere karanfil bırakan Sibel Kulaksız, eşinin kanı yerde kalmadığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, “Şehit Binbaşımız Arslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadık. Bir mesai arkadaşımızın anısına burada bulunmaktayız. Devleti devlet yapan birlik ve beraberliktir. Bugün burada toplanan halkın birlik ve beraberlik için olduğunun en güzel örneklerinden biridir. Şehidimizin ruhu şad olsun. Allah mekânını cennet eylesin. Çok kıymetli eşlerinin tekrar tekrar başı sağ olsun. Her zaman yanlarında olduğumuz bilmesini istiyorum. Tekrar tekrar şehit binbaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Daha sonra Malazgirt Emniyet Müdürlüğüne giden Sibel Kulaksız, oradaki polislere operasyonda göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı teşekkür etti.

Son olarak eşinin görev yaptığı İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Sibel Kulaksız, şehidinin kanını yerde bırakmayan askerlere de teşekkür etti.

Şehit eşin Sibel Kulaksız, Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ın da katılımı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurban kesim töreni yapıldı. Şehit Komutan Arslan Kulaksız için kesilen kurbanlardan sonra askerlerle yemek yenildi.