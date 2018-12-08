Şehit binbaşının eşi Muş'ta

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız, eşini şehit eden teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından şehidin eşi Sibel Kulaksız, Muş Valisi İlker Gündüzöz ve güvenlik güçlerini ziyaret etti. Vali Gündüzöz'le bir süre sohbet eden Sibel Kulaksız, eşinin katillerinin en sonunda hak ettiği yeri bulduğunu söyleyerek, "Allah devletimize zeval vermesin. Biraz içim buruk, ama bir o kadar da mutluyum. Hem eşimin katilinin bulunmasından hem de burada bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

Sibel Kulaksız, kızı İrem Kulaksız ile birlikte valilik ziyaretinin ardından Muş Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek, operasyona katılan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım'da, Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle "gri kategoride" yer alan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya, tespit edildikleri evde etkisiz hale getirilmişti.