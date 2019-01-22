Şehit ve gazi çocuklarının kayak keyfi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi çocukları için düzenlenen kayak etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Muş Kayak Evinde düzenlenen kayak etkinliğinde eğlenceli dakikalar geçiren şehit ve gazi çocukları, ilk defa kayak ve kızakla kaymanın heyecanını yaşadı. Düzenlenen etkinlik hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Bizler bugün burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz şehit ve gazilerimize olan hassasiyeti ve yine aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hassasiyeti üzerine emanet olan şehit ve gazilerimizin çocuklarını bugün burada kayak merkezimizde ağırlayarak, kayakla tanıştırıp keyifli dakikalar geçirmelerini arzu ettik. Bir grup şehit ve gazi çocuğumuz burada çok güzel vakit geçirmekte, eğlenmekte ve birçoğu ilk defa kayak merkezine gelmiş bulunmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığı misyonu ve vizyonu gereği tabi ki gençlik hizmetlerine çok önem vermekte. Bugün yine yapmış olduğumuz faaliyette görüldüğü gibi çocukların yüzündeki tebessüm ve spora olan heveslerini gördükçe umutlanıyoruz. Burada profesyonel kayak hocalarımız var. Onlara profesyonel destek verecekler. Aziz şehit ve gazilerimizin çocukları her zaman bizim için kutsal emanettir" dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Bölge Başkanı Emrullah Aktaş da, "Bölgemizdeki şehit ve gazi çocuklarımızı, emanetlerimizi bugün itibari ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla kayak merkezine getirdik. Çocuklar burada güzelce eğlendiler. En azından çocuklar, babalarının birer kahraman olduklarını anladılar. Bu anlamda bize bu anlamda destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler Beye şehit ailelerim ve gazilerim adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kızak keyfi yapan gazi çocuğu Osman Köse ise, "Çok eğlendim, çok kaydım ve bunun için çok mutluyum. İlk defa kayıyorum" dedi.