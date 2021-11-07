Şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

Muş'ta şehit yakınları ve gaziler, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmesine tepki gösterdi.

Muş'ta Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği üyeleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Belediye Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, şehit yakınları, gazi ve vatandaşlar katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan derneğin Muş Şube Başkanı Nadir Koçlardan, Türkkan'ın çaresizlik içerisinde, mecburiyet üzerine yapmış olduğu özrün kabahatinden büyük olduğunu belirtti. “Bir siyasi partinin sözde milletvekili Lütfü Türkkan, şehit kardeşimizin bacısına ağza alınmayacak galiz ifadeler kullanmıştır” diyen Koçlardan, “Malum şahsın şehit ailelerine ilk saldırısı bu olmamakla birlikte daha önce de kıymetli şehit yakınlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gördüğünde rahatsız olduğunu belirtmiş ve çirkin ifadeler kullanarak sosyal medyada paylaşmıştır” dedi.

Kendilerini yaralayan konunun milleti temsil makamındaki birinin şehit yakınlarının hassasiyetlerini kavramayarak bu hal ve tavır içerisinde bulunması olduğunu ifade eden Koçlardan, “İsteğimiz sadece istifa etmesi değil tüm kıymetli şehit ailelerinden tek tek özür dileyerek, pişmanlığını bildirmesidir. Tarih manevi değerlerine saygısızlık yapanları hiçbir zaman unutmayacaktır” diye konuştu.

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Genel Başkanı Emrullah Aktaş ise şehit yakınına küfreden kişinin dağdaki PKK'dan farkı olmadığını ifade etti. Şehit ve gazi emanetine dil uzatan kim olursa olsun, hadsiz ve onursuz olduğunu vurgulayan Aktaş, “İstifa gerekli değildir, ihraç istiyoruz. Tek tek özür dilenecektir” diye konuştu.