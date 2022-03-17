İhlas Haber Ajansı

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Şenyayla bölgesinde mahsur kalanlar kurtarıldı

Muş’un Şenyayla bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muş'un Şenyayla bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Dün gece saat 02.35 sularında Üçevler grup köyü tarafına gitmek isteyen 3 vatandaş, kar ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi geçtiği bölgede araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri tarafından vatandaşlar mahsur kaldığı yerden alınarak sabah saatlerinde güvenli alana nakledildi.

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