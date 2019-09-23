Şenyayla'da 3 teröristin etkisiz hale getirilmesi

Muş'un Şenyayla kırsalında geçen hafta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerlerinden çıkan mühimmatlar belli oldu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Muş ili Güneyi Şenyayla bölgesinde 11-12 Eylül 2019 tarihlerinde JÖH ve komando birliklerince icra edilen yakın hava destekli Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık (2019/314) operasyonu kapsamında yapılan temas araması faaliyeti neticesinde 3 BTÖ mensubunun silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte; kalaşnikof piyade tüfekleri, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörleri ve şarjör kütüklükleri, çok sayıda silah mühimmatı, el bombaları, el dürbünleri ve dürbün lensleri, güneş paneli, çok miktarda gıda malzemesi, muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.