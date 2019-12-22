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S?cak hava ?ift?ileri sevindirdi

Mu?’ta hava s?cakl???n?n mevsim normallerinin ?zerinde seyretmesi ?ift?ileri sevindiriyor.

Mu?'ta hava s?cakl???n?n mevsim normallerinin ?zerinde seyretmesi ?ift?ileri sevindiriyor.


Mu?'ta aral?k ay?n?n son haftas?na gelinmesine ra?men kar ya?mamas? tar?mla u?ra?an vatanda?lar?n y?z?n? g?ld?r?yor. Hask?y il?esinde tar?m arazilerini s?rmeye ba?layan ?ift?iler, tarlalar?n? ekim i?in haz?rl?yor. Mu? Ovas?ndaki hayvan sahipleri ise, s?cak havay? f?rsat bilerek hem hayvanlar?n? merada otlat?yor hem de samandan b?y?k tasarruf sa?l?yor.


Bu sene ya???lar?n olmad???n? ve havan?n g?zel oldu?unu ifade eden hayvan sahibi Kenan Mayda, ?Hava g?zel, samandan da tasarruf ediyoruz. Hayvanlar? tarlalara, meralara yay?yoruz. Burada k?k ve ot yiyorlar. Ge?en sene bu zamanda 5 tona yak?n saman?harcam??t?m. Bu sene hava iyi oldu?u i?in saman?m gitmedi. Hayvanlar? bu mevsimde meraya ??kar?yoruz. Bizim i?in bu mevsim ?ok iyi oldu. ?u an yerde kar yok, hava g?ne?li ve ?ok g?zel? dedi.

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