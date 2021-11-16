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Sığırcık kuşlarının dansı

Muş’taki Tarihi Murat Köprüsü üzerinde toplu halde uçuşarak adeta dans eden sığırcık kuşları güzel görüntüler oluşturdu.

Muş'taki Tarihi Murat Köprüsü üzerinde toplu halde uçuşarak adeta dans eden sığırcık kuşları güzel görüntüler oluşturdu.


Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Sultan Alparslan Parkı'nda uçuşan kuşlar, gökyüzünü süslüyor. Boş zamanlarını Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkı'nda geçiren vatandaşlar, sığırcık kuşlarının sunduğu görsel şölenle günün yorgunluğunu atıyor.

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