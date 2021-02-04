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Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi. İcra edilen 2 ayrı operasyonda; 3 kaleşnikof tüfek, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 117 tabanca fişeği, 16 av tüfeği kartuşu, 166 kaleşnikof fişeği, 6 kaleşnikof şarjörü, 3 tabanca şarjörünün ele geçirildi.


Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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