Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kentte hayırsever bir vatandaş, halk sağlığı için kısıtlama nöbeti tutan polis ekiplerine sıcak çorba hazırladı. Uygulama noktaları ve kent merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen vatandaş, hijyenik ortamda hazırladığı çorbayı karton kaselerle onlara ikram etti. Polisler de kendilerine yapılan ikramdan dolayı hayırsever vatandaşa teşekkür etti.