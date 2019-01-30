Soğuklara naylonlu önlem

Muş'ta kırsal kesimde etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar tarım aletlerini naylona sararak korumaya çalışıyor.

Kentte kar yağışının ardından özellikle kırsal kesimde akşamları etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kırsalda yaşamlarını sürdüren çiftçiler, tarım aletlerini korumak için traktör ve araç-gereçlerinin lastiklerini naylonla kaplayarak korumaya çalışıyor.

Naylonla koruyarak araçların ömrünü uzattıklarını dile getiren çiftçiler, yaz aylarında da bunları sorunsuz kullandıklarını belirtti.