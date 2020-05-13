Sokağa çıkan çocuklar ilk olarak okullarına koştu

Muş'un Varto ilçesinde 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik kapsamında uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkan çocuklar okullarına koştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındaki gençler ve çocuklardan 0-14 yaş grubunda olanlar bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi. Dışarı çıkan Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, yasağın kalmasıyla birlikte okullarının önünde top oynayarak güzel vakit geçirdi.

Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne başkanlığında oluşturulan sosyal destek grubu ekibi de 8. sınıf öğrencilerini evlerinin önünde ziyaret ederek kitap seti hediye etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Şube Müdürü Şerafettin Yıldız, “Cumhurbaşkanlığımızın sayesinde bugün çocuklarımıza kolaylık sağlandı. Onlara bugün kitap dağıttık. Yaklaşık iki aydır öğrencilerimiz evden çıkamıyordu. Cumhurbaşkanımız sayesinde onlara kolaylık sağlandı. 11.00 -15.00 saatleri arasında dışarı çıkmaları ve arkadaşları ile sosyal mesafeye dikkat ederek bir görüşme olanağı tanındı. Bugün bazı öğrencilerimiz okulun bahçesine gelmiş, okulumuzun bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyarak oyun oynamaya çalışıyorlar” dedi.

Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Melike İlayda Candemir ise, uzun zamandır evden çıkmadığını belirterek, “İyi ki bu yasak kalktı, en azında birkaç saat dışarıyı çıktık. Öğretmenlerimiz bize kitap getirdiler. Kendilerine teşekkür ederiz” dedi.