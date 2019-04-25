Sokaktan sanata kazandırılan çocuklar yüzme öğreniyor

Muş'ta "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında sokakta çalışan ve çalıştırılan dezavantajlı çocuklar, yüzme kursuna katılarak yüzme öğreniyor.

Muş Valiliği koordinasyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve proje süresi sona ermesine rağmen il müdürlüğünce devam ettirilen "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında evlerinden araçlarla alınan çocuklara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yüzme havuzunda yüzme eğitimi veriliyor. Yüzme kursuna katılan çocuklar ve proje hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, “Sokaktan Sanata Projemizin bir başka ayağı olan çocuklarımızın psikososyal desteklerine katkı sunmak, yaşamlarında hiç kavuşmadığı alanlara kavuşturma amacı güttüğümüz ve sokaktan sanata kavuşturduğumuz ama bunun yanında da sportif faaliyetlere kavuşturduğumuz alanımız olan yüzme kısmındayız. Biz çocuklarımızı tekrar dünyanın en güzel nimetleri ile kavuşturma adına birçok aktivite düşünmüştük. Bunlardan bir tanesi de yüzme. Çocukları gidip evlerinden alıp bu ortamda yüzmelerini sağlıyoruz. Antrenörlerimizin eşliğinde bu işlemler devam ediyor. Daha sonra ise çocukları tekrar ailelerine teslim ediyoruz. Çocuklarımız ilk geldikleri zaman yüzmeyi hiç bilmezdiler. Duymuşlardı ama böyle bir ortamda, bu kadar nezih ve temiz bir ortamda hiç yüzmemişlerdi. Daha doğrusu yüzmeyi bilmiyorlardı. Profesyonel diyemesek bile en azından amatör seviyesinde çocuklarımızın yüzdüğünü bizzat görüyorum ve beni çok mutlu ediyor. Gerçekten bu sporla hayatlarındaki atması gereken enerjiyi atarak, diğer odaklanması gereken noktalara daha rahat odaklandığını da görmüş oluyorum” dedi.

“Çocuklarımızdan mektup aldım”

Çocukların kendisine mektup yazdığını ve derslerinde de ciddi oranda düzelme yaşandığını ifade eden Aksoy, “Çocuklarımızdan mektup aldım. Çocuklarımızın bu spor dalıyla özgüven duygularının arttığını görüyoruz. En azından yazı dillerinin ne kadar düzeldiğini gördüm. Sınıftaki ders durumlarına baktım, ders durumlarında büyük bir değişim gördüm. Bunun yanında hal ve tavırlarındaki değişimi gördüm. Yani sokak ve sokağın getirdiği kötü risklerden uzaklaştıklarını, çok güzel bir ortam yakaladıklarını ve kişisel anlamda da konuşurken, hitap ederken davranışlarında da çok büyük olumlu değişikliklerin olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Yüzme kursuna katılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Abdullah Karadağ ise, 3,5-4 ay önce yüzme kursuna geldiğini hatırlatarak, “yüzmeyi bilmiyordum şu anda çok iyi öğrendim. Profesyonel olmasam da hocalarımız sayesinde çok iyi yüzüyorum. İleride belki denizde ya da sahilde yüzebilirim. Daha önce yüzmeyi bilmiyordum burada öğrendim. Bu tür aktiviteler bizim derslerimize katkıda bulunuyor. Çok iyi bir katkı sağlıyor” dedi.