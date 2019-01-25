Sömestri tatilinde kütüphaneye yoğun ilgi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki öğrenciler, sömestri tatilini Halk Kütüphanesinde ders çalışarak geçiriyor.

Geçtiğimiz cuma günü karnelerini alarak 15 günlük sömestri tatiline giren öğrenciler, derslerinde geri kalmamaları için Malazgirt Halk Kütüphanesinde ders çalışarak vakitlerini geçiriyorlar. Yarıyıl tatilinde de öğrencilerin en uğrak yerlerinden biri olan Malazgirt Halk Kütüphanesi, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da tıklım tıklım. Çok yorucu bir eğitim öğretim dönemini geçirdiklerini ifade eden öğrencilerden Emre Eşin, soğuk havalarda dışarıda dolaşacaklarına kütüphaneye gelip ya kitap okuduklarını ya da sınavlara yönelik ders çalıştıklarını söyledi. Sabahın erken saatlerinde kütüphaneye gelerek üniversite sınavlarına hazırlandıklarını ifade eden Eşin, yorucu bir dönem geçirdiklerini belirtti. Eşin, okumayı çok sevdiğini kaydederek, “Kütüphanemiz çok zengin. İstediğimiz hemen her kitabı bulabiliyoruz. Bize bu imkanları sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Malazgirt Halk Kütüphanesi Müdürü Takyettin Taş ise, herkesime hitap eden kitaplarla hizmet verdiklerini ifade etti. Yaklaşık 29 bini geçen kitapla hizmet vermekte olduklarını ifade eden Müdür Taş, “Kütüphanemizde ödünç kitap alma bölümü, etüt salonu ve çocuklar için ayrı bir çalışma salonu bulunuyor. Hafta içi her gün ve cumartesi günleri 08.00-17.00 saatleri arasında tüm vatandaşlar yararlanabiliyorlar. Kütüphanede 29 bin civarında kaynak bulunuyor. Kütüphanede iki haftalığına ödünç alınabilinen kaynakların yanı sıra günlük olarak kütüphane içerisinde faydalanmak şartıyla kullanılabilecek birçok kaynak bulunuyor. Kütüphanemize çok yoğun bir okuyucu kitlesi geliyor. Kütüphanemiz tüm halkımıza açıktır. Bakanlığımız, vatandaşların taleplerine göre güncel kaynakları kütüphanemize gönderiyor. Kütüphanemiz bu haliyle ilimizin bilgi ve kültür kaynağı olma vasfını sürdürüyor” ifadelerini kulandı.