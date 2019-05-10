STK temsilcilerinden Başkan Altın'a ziyaret

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Sivil Toplum Örgütleri Platformu (MASTOM) üyeleri, AK Parti'den Malazgirt Belediye Başkanı seçilen Cengiz Altın'ı ziyaret etti.

MASTOM Dönem Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç başkanlığındaki heyet, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'a ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak, "Biz Malazgirt ilçesindeki STK'lar olarak her daim yanınızdayız. Birlik ve beraber içerisinde Malazgirt ilçemizi tarihine yakışır bir ilçe yapmak için birlik beraberlik içinde çalışmalıyız" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise, “STK'larımızın bu anlamlı ziyaretleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İlçemizi tarihine yakışır bir ilçe yapmak için gece gündüz çalışacağız. İlçemizde alt yapı çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 18. Madde uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğiz. İlçemizde yeni yollar açacağız. Bir kardeş belediyemiz daha oldu. İstanbul Beyoğlu Belediyesi ile kardeş belediye olduk. Garajımızdaki araçlarımızı faaliyete geçirmek için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Ben buradan bir kez daha Malazgirt halkımıza sesleniyorum; ilçemizi tarihine yakışır bir şehir yapmak için her şeyi yapacağız. Nazik ziyaretlerinizden dolayı ilçemizdeki tüm STK temsilcilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

STK temsilcileri, daha sonra AK Parti Malazgirt İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, AK Parti İlçe Başkanı Kanan Deniz'e 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ettiler.