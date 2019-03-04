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Su sayacı hırsızları tutuklandı

Muş’ta 4 farklı binada su sayacı hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Muş'ta 4 farklı binada su sayacı hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 2019 yılı içerisinde il merkezinde 4 farklı binanın su sayaçlarını çalan şahısların tespit edildiği belirtildi. 4 hırsızlık olayının aydınlatıldığı ve 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan aramalarda 14 adet su sayacı bulunarak sahiplerine iade edilmiştir. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi.

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