Su sayacı hırsızları tutuklandı

Muş'ta 4 farklı binada su sayacı hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 2019 yılı içerisinde il merkezinde 4 farklı binanın su sayaçlarını çalan şahısların tespit edildiği belirtildi. 4 hırsızlık olayının aydınlatıldığı ve 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan aramalarda 14 adet su sayacı bulunarak sahiplerine iade edilmiştir. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi.