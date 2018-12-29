Sultan Alparslan Havalimanı hizmete başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce ismini açıkladığı 'Muş Sultan Alparslan Havalimanı', yapılan inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet vermeye başladı.

Muş Sultan Alparslan Havalimanıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş'un gelişmesi için kamu yatırımlarının son derece önemli olduğunu söyledi. Devletin, Muş'a kamu yatırları noktasında çok önem verdiğini hatırlatan Vali Gündüzöz, "Bu amaçla yeni havalimanında yapılan yeni terminal ve apron inşaatları devam etmekteydi. Halen kısmen apronla ilgili çalışmalar devam etmekte. Ancak bugün itibariyle yeni terminalden uçuşlar yapılmaya başlandı. Geçen yıl Muş'a gelen Muş'tan giden toplam yolcu kapasitemiz 400 bin. Bu önemli bir rakam, ama hedefimiz yeni apronun açılmasıyla birlikte bir milyon yolcuya ulaşmaktır. Bu son derece önemli bir rakamdır" dedi.

Medeniyetleri medeniyet yapan gelişmeyi sağlayanın aslında ulaşım olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, "Ulaşım ve erişimin olmadığı ya da sınırlı olduğu yerlerde ekonominin gelişmesi, ekonomiye bağlı diğer alanlarda gelişmenin yapılması mümkün değildir. Bugün İstanbul'da yapılan çok büyük bir yatırım var. Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı yeni hava meydanı. Burada da bizim yeni hava limanımızdaki yeni terminal ve apron inşaatları lokalde gelişmenin teminatı olacak" diye konuştu.