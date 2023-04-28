Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta turizm şahlandı

Muş Valiliği tarafından hayata geçirilen "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekreasyon Alanı ve Peyzaj" projesi ile turizmin canlanması ve vatandaşların kaliteli zaman geçirebilmeleri için yapılan alanı 1 yılda 1 milyon kişi ziyaret etti.

Muş'ta devlet yatırımlarının artırılmasıyla kentin değişirken ekonomide gelişti. Merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Selçuklu mimarisi ile ayakta duran Murat Köprüsü, macera parkurları, yürüyüş yolları, seyir terası, iskele inşası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tarihi Murat Köprüsü çevresinde yapılan çalışmalar, kentin turizminin gelişmesine katkı sağladı. Geçtiğimiz ramazan bayramında yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırlayan tarihi murat nehri köprüsü Yeni görünümüyle görsel şölen sunuyor. Yeni görünümüyle görsel şölen sunan peyzaj alanıyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, yıllık ziyaretçi sayısının 1 milyonu aştığını belirterek, “Bu projeye başlarken bazı çatlak sesler çıktı. Ancak bacasız sanayi olan turizmi es geçmek mümkün değildi. Dolayısıyla bu bir vizyon meselesiydi. Cumhurbaşkanımızın verdiği imkan ve vizyon ile bizler tarihi murat köprüsü etrafında 888 bin metre kare alanına sahip mesire alanı yaptık. Türkiye'nin en büyük rekreasyon alanlarından biridir. Onun dışında Avrupa'nın en büyük 20'nci rekreasyon alanı yaptık. İçerisinde kafeteryalar, hayvanat bahçesi, su sporları alanı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları var. Tarihi köprünün yakınında zıplayın önünde tahta köprü inşa ettik” dedi.

“Tarihi Murat Köprüsü yılda 1 milyon ziyaretçi ağırladı”

Vali Gündüzöz, alanın yılda ortalama 1 milyon ziyaretçi aldığını ifade ederek, “3 günlük bayram tatilinde 30 bin ziyaretçi aldık. Yeni verilerde aldık. Hafta içi olmasına rağmen şuanda günlük 2 bin kişi ziyaret ediyor. Tüm bunları hesap edince hafta içi günde 2 bin hafta sonu ise ortalama 10 bin kişi ziyaret ediyor. Aylık ortalamamız 80 bin kişi. Yıllık ziyaretçi hareketi 1 milyonu aşıyor. Bu hareketlilik tüm esnafa yansıyor. Bu alan Muş'un ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Bu alanda doğu Anadolu'da olmayan bir hayvanat bahçemiz var. Bu kadar genç nüfusun olduğu ilimizde bu alanın olması ayrı bir sosyal faydadır. Murat köprüsü etrafındaki tematik alanının turizmin gelişmesinde bir armada pozisyonunu üstlenecek” ifadelerini kullandı.