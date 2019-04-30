Süt Üreticileri Birliği Olağan Mali Genel Kurulu

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ve Malazgirt İlçeleri Süt Üreticileri Birliğinin 2019 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı.

Bulanık Ziraat Odasının toplantı salonunda bakanlık temsilcileri gözetiminde yapılan toplantıya, birlik yönetimi ile çok sayıda üye katıldı. Yoklama ve açılış yapıldıktan sonra başkanlık divanı oluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda, 2018 - 2019 yılının kesin hesapları görüşülüp kabul edildi.

Birlik Başkanı Bedrettin Ziyalı, birlik olarak her geçen gün büyüdüklerini söyledi. Süt üreticilerinin haklarını koruma ve onlara daha iyi imkanlar sunabilme çabasında olduklarını vurgulayan Ziyalı, birliğin genel kurulunda 342 olan üye sayısının ise şu anda bin 752'ye çıktığını kaydetti. Birliğe üye sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Ziyalı, kongreye katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, yönetim ve denetim kurulu raporları, 2018 yılı kesin hesapları, 2019 yılı tahmini bütçe ve çalışma programları, tüzel ve gerçek kişiler için üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi, üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi, diğer gündem maddeleri oylamaya sunularak kabul edildi.