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SYDV mütevelli heyeti seçimi

Muş’un Malazgirt kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Muş'un Malazgirt kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.


SYDV mütevelli heyetinin sivil toplum kuruluşu ve muhtar üyelerinin seçimi Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yakup Bozkurt'un günden ile ilgili bilgileri vermesinin ardından yapılan seçimlerde STK temsilcisi olarak Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Karakaya Köyü Muhtarı Mehmet Muhsin Özkahraman oldu. Köy muhtar delegesi Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç olurken mahalle muhtarları temsilcisi ise Murat Mahallesi Muhtarı Abdullah Yoldaş, 2019 yılı Malazgirt SYDV mütevelli heyetine seçildi. İşlerinin yoğunluğundan dolayı ilçe dışında olan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yayımladığı mesajında 2019 yılı mütevelli heyetine girenlere başarılar dileğinde bulunarak, bir sene boyunca birlikte çalışacağımız arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum ifadelerini kullandı.

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