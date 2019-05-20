Tahrip olan yollar onarılıyor

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde tahrip olan yolların onarımı için başlattığı çalışmaları titizlikle sürdürüyor

Muş Belediyesi ekipleri kazı çalışmalarından dolayı bozulan cadde ve sokakları onarmaya devam ediyor. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenme çalışmaları sırasında tahrip olan kaldırım ve yollar geçici olarak onarılıyor. Tüm alt yapı hatlarının tamamlandığı cadde ve sokakların da üstyapısını tamamen yenilemek için çalışmalar başlatıldı. Şehrin tüm alt yapı hatlarını yenilemek üzere büyük bir sorumluluk alan Muş Belediyesi, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için titizlikle hareket ediyor. Kazı çalışmalarından kaynaklı ortaya çıkan toz ve dumandan vatandaşların etkilenmemesi için İtfaiye ekipleri tarafından sürekli sulama yapılırken, tahrip olan yol ve kaldırımlar için ise kısa süreli geçici onarım yapılıyor. Öte yandan kazı ve döşeme çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar bir bütün yenileniyor. Bu kapsamda çalışmaların tamamlandığı kaldırımlar parke taşı ile döşenirken, yollar da asfalt kaplama yapılıyor.

“Seçim sürecini geride bırakarak yeni bir sayfa açtık”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bir seçim sürecini geride bıraktık ve yeni bir sayfa açarak kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizlere hizmet etme fırsatı sunan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Malum yoğun kar yağışlı bir kış mevsimi geçirdik. Havaların ısınmasıyla ve çalışma sezonunun başlamasıyla çalışmalarımızı başlattık. Kıştan dolayı tahrip olan cadde ve sokaklarımızın onarımını yapıyoruz. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz ve telekom hatlarının tamamen yenilendiği altyapı çalışmalarının bittiği yollarımızın üstyapısını bir bütün olarak yapacağız. Ancak bu süre içerisinde meydana gelen çukurların herhangi bir hasara sebebiyet vermesi için geçici önlemler alıyoruz. Ekiplerimiz bu ara kent genelinde bu durumda olan yolların tespitini yaparak gerekli çalışmaları yapıyor” dedi.

Ramazan ayında altyapı çalışmaları yapılmıyor

Altyapı çalışmalarına değinen Başkan Feyat Asya, “Geçtiğimiz yıllarda altyapı çalışmasını başlatarak Muş'umuzun yüz yıllık sorununu çözüme kavuşturmaya öncülük ettik. Kazı ve döşeme çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Ramazan ayı vesilesi ile altyapı çalışmalarını durdurduk. Bu süre içerisinde su kesintisi veya toz dumanla vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemedik. Ancak bütün bu tedbirlerimize rağmen bazen çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Geçen hafta şehrin yüzde 60'ını besleyen ana isale hattında meydana gelen arıza 24 saatlik zorunlu kesintisiye neden oldu. Ekiplerimizin gayretli çalışmaları ile hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmamasını sağladık. İnşallah mevcut altyapı projemizin tamamlanması ile bu tür sorunlarla karşılaşmayacağız. Bu süreçte halkımızın sabrına ve metanetine ihtiyacımız var. Allah'ın izniyle elbirliği ile güzel işlere imza atacağız” ifadelerini kullandı.