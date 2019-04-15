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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı

Muş’ta tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli 2 şahıstan biri jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muş'ta tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli 2 şahıstan biri jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeleri satmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli 2 şahsa yönelik olarak Malazgirt ilçe merkezindeki 2 adreste arama yapıldığı bildirildi. Yapılan arama faaliyeti sonucunda, şüpheli şahıslara ait otomobilde; 1 adet Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 12.5 santim uzunluğunda oksitlenmiş metal kama, 2 adet Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen hilal şeklinde, uçları yılan figürlü bilezik, 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 santim uzunluğunda, 9 santim genişliğinde, savaş arabası figürlü metal heykel, 1 adet Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen metal yüzük, 3 adet gümüş renginde, üzerinde sembol ve figürler bulunan metal bilezik, 1 adet 2.5 santim uzunluğunda, bronz hayvan figürlü obje, 1 adet 8 santim uzunluğunda, kuş figürlü toprak obje, 1 adet 8 santim uzunluğunda keçi figürlü toprak obje, 1 adet 4.5 santim uzunluğunda metal kadeh, 1 adet 22 santim uzunluğunda beyaz renkli, toprak, insan figürlü heykelin ele geçirildiği kaydedildi.


Yakalanan 1 şüpheli şahsın gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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