Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs, ellerinde bulunan sikke, yüzük ve tabiat varlıklarıyla yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, iki şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak istedikleri bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine il merkezinde icra edilen faaliyetlerde; 25 adet muhtelif sikke, 1 adet mühür, 4 adet yüzük ve 4 adet metal obje olmak üzere toplam 34 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilirken, şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.