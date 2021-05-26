Tarihi Murat Köprüsü'ne “Süper Ay” akını

Muş'ta vatandaşlar, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu için normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay"ı fotoğraflayabilmek için tarihi Murat Köprüsü'ne akın etti.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü “Süper Ay”, gökyüzündeki görsel şöleniyle görenleri kendine hayran bıraktı. Muş'ta bu anı fotoğraflamak ve kayda almak isteyen çok sayıda kişi, tarihi Murat Köprüsü'ne gelerek anın tadını yaşadı. Nehre yansıyan eşsiz “Süper Ay” manzarasını fotoğraflayan vatandaşlar, doyumsuz manzarayı izledi.

Ay tutulmasını fotoğraflayabilmek için tarihi Murat Köprüsü'ne geldiğini ifade eden Volkan Gödek, nehirde çok güzel bir manzara yaşandığını söyledi. Böyle bir fırsatın uzun yıllar ele geçmeyeceğini kaydeden Gödek, “Hava çok güzel ve Ay'ı görüntülemek istedik. Takribi 4-5 yılda olan bu olayı tekrar ölümsüzleştirmek istedik. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Güzel bir gün” dedi.