İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Malazgirt Belediyesini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Malazgirt Zaferinin 948.

yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt Belediyesini ziyaret etti.


Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt'e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Özkaldı, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek, Başkan Cengiz Altın'a başarılar diledi. Daha sonra belediyesine geçen Bakan Yardımcısı Özkaldı, belediye çalışanları tarafından kapıda karşılandı.


Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın makam odasında baş başa yaklaşık 1 saat görüşen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cengiz Altın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'ya ziyaretlerinden dolayısı ile teşekkür etti.


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve Belediye Başkanı Cengiz Altın daha sonra belediye çalışanları ile ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.