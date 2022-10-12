Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil sektör temsilcileriyle buluştu

Muş'ta çeşitli temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, partililer ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Beraberindeki heyetle çeşitli programlara katılan Pakdil, ‘Tarla Günleri' programının ardından Muş Belediyesini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Feyat Asya'dan bilgi alan Pakdil, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililere hitap eden Pakdil, tüm çabalarının tarım ve orman alanındaki hizmetleri daha ileriye taşımak olduğunu ifade etti. Talepleri dinlemek, yerinde problemleri görmek ve bu işleri daha iyiye götürmek için çalıştıklarını anlatan Pakdil, “Önümüzdeki engeller neyse onları bertaraf etmek, mevzuatları düzeltmek üzere bir kısmımız Ankara'da kalarak bir kısmımızda buralarda tespitler yapıyoruz. İnsanlarımız, çiftçilerimiz su istiyor. Bunu ne için istiyor; daha fazla üretmek için istiyor. Bunlardan son derece mutlu oluyoruz. Bizde devletin bize tanınan imkanları neyse onlara ulaştırarak amaçlarına hizmet edelim istiyoruz. Muş'ta arkadaşlarımızı, yetkilileri dinledik. Bir liste var, bu listenin içerisinde acil olan nedir, hangileri duruyor, hangilerinden başlanması gerekiyor diye notlarını aldık. İnşallah, hep beraber takipçisi olacağız. Sayın vekilimizde bu işlerin takibini yaparak, bize hatırlatması ile imkanlar nispetinde en kısa sürede yapma gayreti içerisinde olacağız” dedi.

“Sertifikalı tohum gündemde”

Konuşmaların ardından beraberindekilerle, MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Pakdil, ardından Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen sektör temsilcileri toplantısına katıldı. Pakdil, yaptığı konuşmada. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak politikalarının insanların gıda ihtiyacını karşılamak olduğunu belirterek, “Bunun için planlarımız var. Stratejik ürünlerin üretilmesini önceliyoruz. Tarım arazilerinin bu amaçla kullanılması noktasında bir kısım hazırlıklarımız var. Yıllardan beri devletimizin çiftçilerimize yapmakta olduğu destekleme politikaları var. Sertifikalı tohum gündemde. Çiftçimizin daha çok sertifikalı tohum kullanması noktasında çalışmalarımız var. Türkiye'nin en önemli ovasının olduğu Muş'ta sulama faaliyetlerinin ve imkanlarının geliştirilmesi noktasında da biz bu bölgede başlamış olan işlerin bitirilmesi ve yeni projelerin programa alınması noktasında gayret göstereceğiz” diye konuştu.

“Muş çok önemli bir tarım ili”

Muş Valisi İlker İlker Gündüzöz de valilikte 2 saat süren toplantıda çok değerli projeleri masaya yatırdıklarını ifade etti. Muş'un içme suyu, tarımsal sulamasına ve diğer projeler konusunda arzu edilen hassasiyetlerin karşılandığını belirten Vali Gündüzöz, “İlimiz çok önemli bir tarım ili. Tarım ve hayvancılık şehriyiz. Bizim mukayese üstünlüğümüz bu. Bu konuda diğer pek çok değerlerimizle birlikte ilerlememiz bizim için daha olumlu ve katma değeri daha yüksek olacak. Özellikle sulama bizim için son derece önemli. Sulamanın dışında diğer tarımsal ve yatırımlarda önemli. 4 ayrı kısım halindeki sulamanın Muş Alparslan-2 Barajı'ndan sonra ilk etabı bu yıl içerisinde ihale edilecek ve verimli Muş Ovası daha da verimli hale gelecek. 1 milyon 300 bin civarındaki küçükbaş, 350 bin büyükbaş, kümes hayvancılığı, arıcılık ve pek çok alanda ileri düzeyde olan Muş'un geleceğinin daha da iyi olacağını değerlendiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki yapılan işlere son derece müteşekkiriz” diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise şunları kaydetti:

"Muş olarak bugün çok keyifli bir gün yaşıyoruz. Bakan yardımcısıyla bir dizi çalışmalar yaptık. Her çalışmada Muş'a bir katma değer katarak, tarım ve hayvancılık konusunda Muş'un sorunlarının tamamını dile getirdik. Sayın bakanım ve çalışma arkadaşları bu sorunlarımızı kabul gördüler. Allah razı olsun."

Yapılan konuşmaların ardından sektör temsilcilerinin sorun ve talepleri dinlendi. Programa, bölge müdürleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, kurum amirleri ve sektör temsilcileri ile davetliler katıldı. Bakan Yardımcısı Pakdil, toplantının ardından havayolu ile kentten ayrıldı.