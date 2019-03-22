Muş'un Malazgirt Devlet Hastanesinde görev yaparken tayini çıkan doktorlara veda yemeği verildi.

Malazgirt Devlet Hastanesinde çalışan Uzm. Dr. Şevket Yalçın ve Kadın Doğum Uzmanı Doktor Dona Kenan için verilen veda yemeğine Hastane Başhekimi Uzman Dr. Zekeriya Hannarici, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Yemekte konuşan Hastane Başhekimi Uzman Dr. Zekeriya Hannarici, tayini çıkan doktorlara gidecekleri yerde başarılar dileyerek, “Malazgirt ilçesinde görev yapan doktor arkadaşlarımıza gidecekleri yerde başarılar dilerim. Malazgirt'te görev yaptıkları süre içerisinde çok azimli ve gayretli çalışarak, bizleri hayli sevindirdiler. Bu tarihi ilçede yaptıkları başarılı ve özverili çalışmaları, emin ki gidecekleri yerlerde de yapacaklar. Tayini çıkan doktor kardeşlerime çok teşekkürler ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Program, tayini çıkan doktorlara plaket verilmesi ve ikramların ardından sona erdi.