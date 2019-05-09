TBB meclis üyesi seçimi yapıldı

Muş Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen seçimlere, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlık etti. Toplantıya Malazgirt, Bulanık, Hasköy, Korkut, Varto ilçe belediye başkanları ile belde belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Feyat Asya, “31 Mart seçimlerinin ilimizde, ilçelerimizde ve beldelerimizde kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmasının bir kez daha sevincini yaşadığımızı belirtmek isterim. Seçime giderken de halkımızın takdiri her ne olursa olsun kabulümüzdür dedik. Seçim sonucunda da seçilen arkadaşlarımız bu minval üzere çalışmalarına başlamış bulunmaktadır” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi seçimi hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Bütün belediyelerin doğal üye olduğu Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi seçimlerini yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Muş Belediyesi koordinesinde yapılan toplantıya icabetinizden dolayı teşekkür ederim. Alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından yapılan seçimler sonucunda Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Muş Belediyesi meclis üyesi Şerafettin Subaşı asil üyeliğe, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay ve Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan da yedek üyeliğe seçildiler. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise Türkiye Belediyeler Birliği daimi üyelik görevini yürütecek.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 5355 sayıl Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 20'nci maddesine göre ülke düzeyinde kurulmuş, bütün belediyelerin doğal üye olduğu bir mahalli idare birliğidir. 5355 sayılı kanunun 20'nci maddesinin üçünü fıkrasında TBB Meclisi; büyükşehir, il merkezi ve nüfusu 100 bin ve daha fazla olan yerlerin belediye başkanlarının doğal üyeliği ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri arasından o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerden oluşmaktadır. 5355 sayılı kanunun 10'uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre 31 Mart 2019 günü yapılan mahalli idareler genel seçimi sonucu TBB Meclisi de yenilenecek ve ilk toplantısı seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazete'de ilanından itibaren Ankara Valisinin daveti üzerine otuz gün içinde Ankara'da yapılacaktır. Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanına bağlı olarak TBB Meclis toplantısının 2019 yılı Haziran ayı içerisinde yapılacağı tahmin edilmektedir.

TBB Meclisinin ilk toplantısının yapılabilmesi için 5355 sayılı kanunun 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer illerde il belediye başkanlığının koordinasyonunda usul ve esaslar doğrultusunda üye seçimi yapılarak TBB'ye bildirilir.