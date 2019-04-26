Tekerlekli kayak koşusu için hayat durdu

Trafik akışının durdurulduğu İstasyon Caddesinde Tekerlekli Kayak Koşusu yapan sporculara, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi. Vatandaşların heyecanla izlediği yarışmada, sporcular birinci gelebilmek için kıyasıya ter döktü. Nefeslerin tutulduğu yarış, Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünden start alarak, Valilik önünde sporcuların finişe ulaşması ile sona erdi. Derece giren sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından madalya ile ödüllendirildi. Yarışma sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Haydi Muş Spora sloganıyla başlatılan Muş Olimpiyatlarının bugün 4. Gününde olduklarını belirterek, “Bu etkinliğimiz 5 gün sürecek. Muş'un en işlek caddesinde tekerlekli kayak koşumuzu gerçekleştirdik. Halkımızda çok ciddi teveccüh var, farkındalık oluşuyor, sporcularımız motive oluyor. Burada sporu tabana yaymak, farkındalığı, hissiyatı artırmak amacıyla yine spor altyapısını güçlendirmek, geliştirmek amacıyla Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün himayelerinde yine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinasyonunda 5 gün boyunca Muş'un her yerinde 20 branşta, 21 dalda etkinlikler yapılacak. Yarışmamız, gerçek bir müsabakayı aratmadı. Olimpiyat ruhuna yakın bir tablo vardı.” dedi.

Öte yandan, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de sporcular için hazırda bulunduruldu.