Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi: Muş BESK: 70 Antalya Asat: 63

Ligi'nde mücadele eden Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), evinde karşılaştığı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı 70-63'lük skorla mağlup etti.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksinde düzenlenen müsabaka öncesi bir araya gelen her iki takım oyuncuları da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele' çerçevesinde “Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim!” ve “Kadına EL KAL-KA-MAZ” yazılı dövizler açarak KADES uygulamasına destek oldu. Kadına şiddete karşı mesajın ardından takımlar müsabakaya başladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresi Muş temsilcisinin 41-28'lik üstünlüğüyle tamamladı. İkinci devreye hızlı başlayan iki takım oyuncuları da kıyasıya mücadele verdi. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 70-63'lük galibiyeti ile sona erdi.

Müsabakayı İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve vatandaşlar tribünden takip etti.