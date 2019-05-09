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Terör sığınağı ve mevzileri imha edildi

Muş’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan arama tarama çalışmalarında terör örgütüne ait 10 adet sığınak, mevzi ve toplanma alanı imha edildi.

Muş'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan arama tarama çalışmalarında terör örgütüne ait 10 adet sığınak, mevzi ve toplanma alanı imha edildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Muş'un Varto ilçesi kırsalında örgüt adına sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücünde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca geçmiş dönemlerde kullanılan birçok farklı noktada yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu, birçok yaşam malzemesi, pil, kablo, uzun namlulu silah parçası, güneş paneli, telsiz aparatı ve şemsiyenin ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, “3 adet mevzi, 2 adet sığınak, 4 adet barınma yeri, 1 adet toplanma yeri, 1 adet kayalıkların arasına gizlenmiş EYP düzeneğinde kullanılan dolu tüp, 3 adet kayalıkların arasına gömülü jelikan bidon bulunmuş, yerinde imha edilmiştir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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