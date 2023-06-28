Teröristlerin korkulu rüyası olan Moray Üs Bölgesinde yol kontrolü

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şenyayla bölgesinde bulunan Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesinde nöbet tutan teröristlerin korkulu rüyası komandolar, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Kulp-Muş karayolu üzerinde bulunan Moray Üs Bölgesinde yol kontrolü yapan komandolar, araç kontrollerini yaptıktan sonra sürücülere şeker ikram etti.

Bayram tatili dolayısıyla Kulp ilçesinden Muş'a gelen Hasan Yalçın, yol kontrollerinin gerekli olduğunu belirterek, “Jandarma ekipleri bizleri durdurarak emniyet kemeri takmamızı ve hız limitlerine uymamız gerektiğini söylediler. Bize şeker ve kolonya ikram ettiler. Hepsine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.