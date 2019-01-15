Teşkilat Başkanı Kandemir'den Başkan Asya'ya özel teşekkür

Yaptığı çalışmalarla bölgede AK Parti belediyeciliğinin farkını ortaya koymuştur. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Muş Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkanı Feyat Asya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Asya, tarihi hizmet binasında ağırladığı Kandemir ve beraberindeki heyete, hayata geçirilen projeler hakkında kısa bir sunum yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, belediyeciliğe yeni bir ivme kazandıran AK Parti'nin mensubu olmaktan şeref duyduğunu ifade etti. Seçim sürecinde taahhüt ettikleri çalışmaların tamamını görev süresi içinde hayata geçirmeyi başardıklarını hatırlatan Başkan Asya, "Hakkaniyet noktasında hep adil olmaya çalıştık. Kentimize kazandırdığımız yeni tesis ve projelerin yanı sıra yıllardan gelen köklü sorunları da çözüme kavuşturduk. En büyük sorunlarımızdan biri olan altyapıyı da başlatarak önemli bir mesafe kat ettik. Doğalgaz çalışmalarına öncülük ederek, 2 yıldır vatandaşlarımızın yeni ısınma sisteminden istifade etmesine ön ayak olduk. Yaptıklarımızla hiçbir zaman yetinmedik. Hep yeni arayışlar, güzel hizmetler üretmenin gayretinde olduk” dedi.

Yol ve kaldırım çalışmaları ile beraber birçok mahalleye yeni parklar yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, “Sosyal ve kültürel alanlardaki eksikliklerimizi gidermek için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Karni Deresi Uygulama projesi ile ilimize büyük bir sosyal alan kazandırdık. Aynı şekilde 56 bin metrekare alan üzerine Göletli Park projemizi hayata geçirerek vatandaşlarımıza alternatif mekanlar oluşturduk. Bu minval üzerine yeni dönem için planlamalarımızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta halkımızın teveccühü ile tekrar göreve geldikten sonra hizmet serüvenimiz devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle ziyaretiniz ile bizleri onurlandırdığınızı beyan eder, saygılar sunarım” diye konuştu.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise, Muş'a yapılan hizmetleri yakından takip ettiklerini ve Başkan Asya'nın başarılı çalışmalara imza attığını ifade ederek, kendisini tebrik etti. Muş'ta olmaktan onur duyduğunu kaydeden Kandemir, hükümetin ve belediyelerin hep vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi. Başkan Asya'nın ilk döneminde başarılı çalışmalara imza attığını belirten Kandemir, ikinci dönemde de aynı hizmet anlayışının devam edeceğine inancının tam olduğunu kaydetti. Kandemir, "Belediye Başkanımız 5 yıl içinde çok güzel çalışmalara imza attı. Yaptığı çalışmalarla bölgede AK Parti belediyeciliğinin farkını ortaya koymuştur. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Asya, ziyaret anısında AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e Osmanlı tuğrasının bulunduğu bir tablo hediye etti.

Ziyaret, Muş Belediyesi tarihi hizmet binası önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.