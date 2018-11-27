‘Teyo Emmi' Bulanık'ta

‘Teyo Emmi' lakaplı Erzurumlu ünlü komedyen Cumhur Seval, ‘Teyo TV' isimli tiyatro oyunuyla izleyicilerle buluştu.

Bulanık Belediyesinin konferans salonunda hayranlarıyla buluşan Cumhur Seval, güldürür toplumsal mesajlar vermeyi de ihmal etmedi.

Oyundan sonra bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bulanık'taki gençleri kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Uzan, Cumhur Seval'a plaket hediye etti.

Tiyatro oyununu Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Müftüsü Murat Karanci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Hazine ve Maliye Müdürü Ömer Kaya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, kurum personeli ile öğrenciler izledi.