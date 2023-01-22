TFF 3. Lig: 1948 Muş Spor: 0 - Malatya Arguvan S.K: 0

Ligde mücadele eden 1984 Muşspor, konuk ettiği Malatya Arguvan Spor Kulübü ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Tolga Tuna, Mustafa Cem Büyük, Rahim Sarı Dede,

1984 Muş Spor: Murat Can Yıldız, Yusuf Acer, Dede Çelik, Emircan Birinci (Erkan Kömür dk. 68), Kadir Torbacı (Doğukan Bulut dk. 85), Efe Karaoğlu, Taha Tunç, Gökhan Cingirt (Mehmet Boztepe dk. 45), Alperen Özşahin, Oktay Bala (Muhsin Yıldırım dk. 45), Ömer Çetinbaş,

Malatya Arguvan S.K: Davut Paşa, Denis Meriç, Semih İntepe, Haktan Orak (Ömer Faruk Acı dk. 75), Ferhat Canlı, Furkan Yiğit (Vural Kurt dk. 66), Kubilay Köylü (Serdar Aslan dk. 66), Furkan Yaşa, Enes Filiz, Abdulvahap Kaya, Emir Özbay (Muhammed Bilal Barman dk. 58)

Kırmızı Kart: Furkan Yaşa (Malatya Arguvan S.K)

Sarı Kartlar: Ömer Çetinbaş, Gökhan Cingirt, Muhsin Yıldırım, Erkan Kömür (1984 Muş Spor), Ferhat Canlı (Malatya Arguvan S.K)