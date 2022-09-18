TFF 3. LİG: 1984 Muşspor: 0- Çankaya FK: 0

TFF 3.
Lig, 3. hafta karşılaşmasında 1984 Muşspor, Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Erdal Yılmaz, Yakup Bulut, Kerem Kalkan,
1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz, Dede Çelik, Süleyman Olgun, Mehmet Aslanboğa, Kıvanç Salihoğlu, (Tolga Tekin dk. 92 ?), Abdulkadir Kuzey, Yunus Karadağ (Tibet Öniz dk. 33), Furkan Yıldırım, Raif Gündoğdu, Erkam Kömür, Efe Mustafa Çetin ( Berkant Taşkıran dk. 77)
Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü: Ercüment Kafkasyalı, Yıldıray Koçal (Osman Keçelioğlu dk. 88 ?), Mikail Koçak, Aykut Çift (Enis Durak dk. 68), Oğuzhan Erdoğan, Gökhan Payal, Serhat Mutlu, Talha Özcan (Berkay Anıl Demir dk. 92 ?), Adnan Emir Koldere, Abdurrahman Kuyucu (Malik Karaahmet dk. 68), Can Demir Aktav
Sarı kartlar: Erkam Kömür (1984 Muşspor), Mikail Koçak (Çankaya)