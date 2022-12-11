TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 0 - Siirt İl Özel İdaresi S.K: 2

TFF 3.
Ligde mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Erdem Demirtaş, Mehmet Saldıraner, Selçuk Kaplan,
1984 Muş Spor: Egeberk Gabel, Dede Çelik, Ömer Karancı, Yunus Karadağ, Emircan Birinci, Raif Gündoğdu (Ömer Faruk dk. 57), Taha Tunç, Bayram Enes An, Tolga Tekin (Abdulkadir Kuzey dk. 70), Efe Mustafa Çetin (Doğukan Bulut dk. 83), Ahmet Arda Çakmak (Berkant Taşkıran dk. 77)
Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü: Mustafa Gürbüz, Ahmet Taner Çukadar, Emre Çölgeçen, Evren Kilarci, Cafercan Aksu (Yunus emre Karakaya dk. 80), Mehmetcan Yıldırım, Caner Çolak (Ali Eren Daşdemir dk. 78), Enis Gül, Mehmet Aslan, Eser Akbaş, Halil Gözel (Emre Okur dk. 92)
Goller: Halil Gözel (dk. 51), Emre Okur (dk. 82) (Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Bayram Enes An, Ahmet Arda Çakmak (1984 Muşspor), Eser Akbaş (Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü)